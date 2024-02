Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 28. februar, ifølge NTB:

Trump og Biden vinner i Michigan

President Joe Biden og ekspresident Donald Trump vant oppskriftsmessig hvert sitt nominasjonsvalg i delstaten Michigan, melder flere amerikanske medier.

Resultatet gjør det enda mer sannsynlig at høstens presidentvalg igjen blir en repetisjon av valgduellen fra 2020.

Russland varsler «mottiltak» etter Sveriges Nato-medlemskap

– Russland kommer til å innføre politiske og militærtekniske mottiltak for å minimere trusselen mot den nasjonale sikkerheten, skriver Russlands ambassade i Stockholm på Telegram etter at Ungarns nasjonalforsamling stemte for å slippe Sverige inn i Nato.

– Det konkrete innholdet i tiltakene kommer an på hvor omfattende Sveriges integrering i Nato blir og eventuell utplassering av Nato-styrker, våpen og kampmateriell i landet, skriver ambassaden.

Tysk fregatt stanset Houthi-angrep i Rødehavet

En tysk fregatt som deltar i EUs innsats for å beskytte skipsfarten i Rødehavet, har for første gang slått tilbake mot et Houthi-angrep, opplyser kilder.

Kildene sier til nyhetsbyrået DPA at fregatten Hessen skjøt mot to fiendtlige mål tirsdag kveld. Det er første gang den tyske marinen skyter med skarpt som en del av oppdraget i Rødehavet, som startet fredag. DPAs kilder beskriver tirsdagens operasjon som vellykket.

Houthi-militsen i Jemen har angrepet skip i Rødehavet i det de sier er et svar på Israels krigføring på Gazastripen.

Stygt tap for Lilleberg og Lightning

Norske Emil Martinsen Lilleberg og hans Tampa Bay Lightning gikk natt til onsdag på et stygt 6-2-tap for Philadelphia Flyers. Tapet ender en seiersrekke på to kamper for Lightning. På motsatt side er seieren den første for Flyers etter to strake tap.

Lilleberg fikk i underkant av 16 minutter på isen og noterte seg for ett skudd på mål. Likevel var han ikke involvert i noen av Lightnings scoringer.

Lightning ligger på femteplass i den sin avdeling i NHL og ligger i øyeblikket an til å få en wildcard-plass i sluttspillet.