Politiet fikk torsdag melding om en trafikkulykke ved Sira stasjon i Flekkefjord kommune.

– Nødetatene er på vei til stedet, opplyste politiet, som hadde fått opplysninger om at en bil var involvert i hendelsen, klokken 10.05.

En god halvtime senere opplyser politiet at en 84 år gammel mann er kjørt til sykehus for sjekk, men at det ikke skal være snakk om alvorlig skade.

– Uhell antatt årsak til hendelsen, skriver politiet på Twitter.