Tirsdag 8. februar ble Lister Næringsforeningen offisielt stiftet. I skrivende stund har den 168 medlemmer.

– Jeg synes dette er en fantastisk spennende prosess fra det tidspunktet jeg ble koblet på i slutten av september i fjor. Det har vært gjør et godt forarbeid fra bedriftslederen og Lister Nyskaping. Tiden var nå moden for å kunne ta neste skritt ved å etablere dette fellesskapet. Nå ønsker man å komme videre ved å trygge næringslivet og legge grunnlaget for å ta de nye mulighetene som regionen står over for, sier prosjektleder og daglig leder, Hans Fredrik Grøvan i Lister Næringsforening.

Prioritere

Grøvan gleder seg til fortsettelsen og forteller at det er saker som helt klart er viktigst å prioritere fremover.

– Man ønsker å lage et felleskap hvor bedrifter i regionen kan bli bedre kjent med hverandre i regionen. Vi har opplevd at det er bedrifter som ikke har peiling på hva andre bedrifter holder på med. Vi ønsker også å skape kunderelasjoner mellom bedrifter i regionen, sier Grøvan.

Et annet punkt er å få rekruttert yngre arbeidskraft til regionen.

– Det handler om at vi har en aldrende befolkning i regionen. Det er en stor utfordring og mange bedrifter er bekymret for at de ikke klarer å skaffe rett kompetanse hvis man ønsker å ekspandere videre. Vi har vært flinkere til å eksportere arbeidskraft ut fra regionen enn til å importere. Det må vi gjøre noe med, sier Grøvan.

E39

For å få til dette skal næringsforeningen jobbe med kommunikasjonen opp mot videregående skoler i regionen, med UiA og Fagskolen i Agder.

Det siste saken Grøvan trekker frem er å holde trykket oppe for å få ferdigstilt E39 vestover mot Stavanger.

– Ferdigstilling av E39 er en topprioritet. Vi ikke bare mellom Lyngdal og Kristiansand, men videre mot Stavanger. Det vil bety enormt for vårt næringsliv, og det vil også bety at det vil bli lettere å rekruttere. Dette vil næringsforeningen være pådriver for, avslutter Grøvan.

Dette er alle medlemmene av Lister Næringsforening så langt: