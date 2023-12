Politiet i Agder meldte på X/Twitter like over klokken 18:30 lørdag kveld at det har rast ut litt stein i veibanen ved Svennevigsveien / Agnefestveien i Lyngdal.

- Veitrafikksentralen og entreprenør er kjent med forholdet og på vei til stedet, opplyser politiet videre.