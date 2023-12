Enhetsleder Anja Pettersen for enhet for fellestjenester i Farsund kommune har skrevet brev til Team Farsund AS, som driver Farsund Resort og Rederiet Hotell.

Brevet bekrefter styrere for hotellenes skjenkebevillinger:

- Farsund kommune har godkjent Sandra Lillesund som styrer for skjenkebevilling ved Farsund Resort. Farsund kommune har godkjent Hans Kristian Bjune som styrer for skjenkebevilling ved Rederiet hotell, heter det i brevet.