Person skal ha utført skadeverk og vold

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer merverdiavgift (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville landets høyeste makspris vært på 1,55 kroner. I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Lørdag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 81,05 øre per kWh og 22,04 øre per kWh. Samme dag i fjor var den på 1,19 kroner per kWh og 28,07 øre per kWh.