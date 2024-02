Frikjente Viggo Kristiansen skal forklare seg i tre dager om sin tidligere kamerat Jan Helge Andersen, som på nytt er tiltalt for voldtekt og drap i Baneheia.

– Kristiansens forklaring er naturligvis svært viktig for å opplyse saken best mulig, og jeg har forståelse for at påtalemyndigheten ønsker å avsette tre dager til hans forklaring, sier advokat Svein Holden til Dagbladet.

Holden forsvarer Jan Helge Andersen, som er tiltalt for drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

Av bevisoppgaven til påtalemyndigheten, som Dagbladet har fått innsyn i, framgår det at både Andersen og Viggo Kristiansen (44) skal forklare seg over tre dager når Sør-Rogaland tingrett starter sin behandling i midten av april.

Dømt som hovedmann

Også Viggo Kristiansens far, flere fra de to mennenes omgangskrets og sentrale personer fra politiets opprinnelige etterforskning skal vitne i retten. Det vil i tillegg bli gjennomført befaring i Baneheia.

Andersen ble i 2002 dømt til 19 års fengsel for å ha voldtatt og drept Stine Sofie Sørstrønen. Hans forklaring i retten var imidlertid helt avgjørende for at Viggo Kristiansen ble domfelt som hovedmann og pådriver bak hendelsene i friluftsområdet Baneheia i Kristiansand to år tidligere.

Åtte ukers rettssak

Mens Andersen ble trodd på sin forklaring under den første rettsbehandlingen av Baneheia-saken, og Viggo Kristiansens forklaring avfeid, mener påtalemyndigheten nå det stiller seg nær sagt diametralt motsatt.

– Jeg regner med forsvarer har spørsmål til Kristiansen både angående historikken hans og tidligere forklaringer. Dette er de to forklaringene som er sentrale i saken og som står mot hverandre, til tross for frifinnelsen, sier statsadvokat Johan Øverberg.

Sør-Rogaland tingrett har satt av hele åtte uker til Baneheia-saken.

