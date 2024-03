Politiet i Agder meldte på X like over klokken 15:30 tirsdag ettermiddag at det har vært en trafikkulykke på Listerveien i Farsund.

- En bil er involvert. Føreren er ute, men trafikken står på stedet. Politiet er på stedet. Uvisst hendelsesforløp, opplyser operasjonsleder Miriam Stausland i Agder politidistrikt.

Hun opplyser videre at hendelsesforløpet fremstår som at bilen har kommet fra Vanse, kjørt gjennom en sving og ut på en slette før bilen kom borti en jordvoll og fikk hjulet vridd ut av stilling.

- Fører kjøres legevakt for sjekk. Politiet oppretter sak, opplyser Stausland.

Like over klokken 17 kunne operasjonssentralen melde at bilberger har fjernet bilen og trafikken går som normalt forbi ulykkesstedet.

Ulykken har skjedd på Listerveien i Farsund. Foto: Lars Erik Larsen