Den ene av to politisaker mot en kjent psykiater på Østlandet er henlagt av statsadvokaten, melder NRK.

Flere pasienter har varslet mot psykiateren, som mistet lisensen i desember i fjor.

Det er saken som forfatter Hilde Rød-Larsen meldte inn, som statsadvokaten legger bort, skriver kanalen. Den andre politisaken er ikke avgjort.

– Statsadvokatvedtaket er et endelig sluttpunkt for Hilde Rød-Larsens rettslige pågang mot psykiateren. Bakgrunnen for henleggelsen er at forholdet rett og slett ikke er straffbart, sier hans advokat Halvard Helle.

Psykiateren har motsatt seg anklagene. Rød-Larsen var ikke psykiaterens pasient, men hun mener at han misbrukte sin legerolle fordi hun var syk med spiseforstyrrelser.

Hennes sak var ikke en del av Helsetilsynets begrunnelse da de fratok ham lisensen.

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen representerer Rød-Larsen i saken. Hun viser at det i henleggelsen blir vist til Helsetilsynet sin kritikk av psykiateren, der den seksuelle omgangen blir skildret som «uklok og lite reflektert».

– Så at dette skal være en full renvasking av ham, gjør at jeg må legge til grunn at advokat Helle har en annen oppfatning av det begrepet enn meg, sier Larsen til NRK.