Dømt for mishandling av egne barn

Et foreldrepar av utenlandsk opprinnelse er dømt for fysisk og psykisk vold mot sine tre mindreårige barn. Faren må sone halvannet år i fengsel, mens moren er dømt til samfunnsstraff. Vis mer Alexey Potov/ Scanstockphoto

Et foreldrepar av utenlandsk opprinnelse er i Lister tingrett dømt for å ha mishandlet sine tre mindreårige barn over en toårsperiode.