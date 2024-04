Agder-politiet meldte klokka 21.49 fredag om at det brant i en fossilbil på E39 i retning øst, ikke langt fra PitStop, ved Vestre Høylandsvei.

- Det er åpne flammer. Ingen personskader - alle er ute av bilen. Nødetatene på veg mot stedet, opplyste operasjonsleder John Repstad.

Like etter oppdaterte politiet meldingen med å opplyse at bilen var i full fyr og at E39 var stengt i begge retninger.

Brannvesenet meldte at de rykket til samme hendelse, som de plasserte ved Iddelandsvatnet.

Ifølge Lister24s utsendte reporter, stod bilen cirka to kilometer vest for Tjomslandskrysset og to-tre kilometer øst for PitStop.

- Bilen er nå slukket, men fullstendig utbrent. Det ryker fremdeles noe fra bilen. Politiet vil i løpet av kort tid starte å dirigere trafikken forbi stedet - i det ene kjørefeltet. Bilberger er bestilt og vil hente bilen. Hendelsesforløpet er foreløpig uklart, opplyste Repstad klokka 22.21.

Klokka 22.48 visste operasjonslederen litt mer:

- Bilen har mistet motorkraft under kjøring og det har begynt å ryke fra motorrommet. Etter kort tid har det begynt å brenne fra motoren. Bilen er totalskadd. Politiet oppretter sak. Veientreprenør har ankommet stedet og bistår med trafikkdirigering til bilen er fjernet.

Like før midnatt opplyste operasjonsleder Knud Odde i Agder-politiet at politiet hadde avsluttet på stedet, og at entreprenør tar seg av videre dirigering.

Bilen ble helt utbrent. Foto: Torrey Enoksen

Foto: Torrey Enoksen

Det var lang kø på E39 som følge av bilbrannen og stengt vei. Foto: Torrey Enoksen