At det er stans i obduksjoner hos Gades Institutt ved Universitet i Bergen, bryter klart med politiets krav og forventninger, sier Vest politidistrikt.

I et brev ber politiinspektør Gunnar Fløystad universitetet om å klargjøre hvilke tiltak de skal gjøre for å sørge for at tjenestene de har avtale om, leveres, melder Bergens Tidende.

Per nå ligger det åtte avdøde som venter på å bli obdusert på grunn av kø hos Gades Institutt. Det er bare to rettsmedisinere som jobber ved instituttet, hvorav kun én av dem er i full stilling.

Fløystad påpeker i brevet at rettsmedisinske obduksjoner er avgjørende for å fastslå om et dødsfall har en naturlig årsak eller ikke.

– Det fremstår som svært alvorlig, og vi forventer at det løses straks, sier han til BT.

Christian Vedeler, instituttleder ved UiB, skriver i en epost til avisen at universitetet er i dialog med politiet, og at de jobber med å få løst problemet.

Han har tidligere opplyst at det pågår forhandlinger om virksomhetsoverdragelse av rettsmedisin til Helse Bergen. Vedeler mener rettsmedisin bør ligger under Helse Bergens avdeling for patologi, slik tilfellet er ellers i Norge.