Må finne 45 millioner kroner for å redde budsjettet

Kommunedirektør Kjell Olav Hæåk sier den økonomiske situasjonen i Lyngdal er svært dramatisk og at det må påregnes store kutt etter som kommunen mangler over 45 millioner kroner. Vis mer Torrey Enoksen

Politikerne vil opprettholde Kvås skole, men fikk klar beskjed fra kommunedirektør Kjell Olav Hæåk at kommunen mangler over 45 millioner kroner for å få neste års budsjett i havn.