Politiet i Agder meldte på X/Twitter like før klokken 09 torsdag morgen at de har fått melding om trafikkulykke hvor et enslig kjøretøy, liten lastebil, har kjørt ut av veien og ligger på siden i Tonstadveien ved Sandvatn på Gyland i Flekkefjord kommune.

- En person involvert, fremstår ikke alvorlig, våken og bevisst. Nødetatene er på vei mot stedet, skriver politiet på X/Twitter.

Videre opplyser politiet at kjøretøyet ligger ute av veibanen, og er ikke til hinder for øvrig trafikk.

Klokken 09:10 melder politiet at ambulansen er på stedet og i kontakt og dialog med den involverte personen.

- Ambulansen tar med seg den involverte personen til Flekkefjord legevakt. Politipatrulje har snakket med ambulansen, og den involverte fremstår uskadd, men kjøres for sjekk, skriver politiet i Agder på X/Twitter.

Føreren skal ifølge politiet ha opplyst at sterk vind på stedet har tatt tak i kapellet/overbygget på bilen og blåst den av veien.

- Politipatrulje på stedet bekrefter sterk vind. Det meldes også om glatt veibane i området. Bilberger er varslet og på vei mot stedet, opplyser politiet i Agder på X/Twitter.

Like over klokken 09:30 opplyser politiet at de er ferdig på stedet og oppretter ikke sak på forholdet.