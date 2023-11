Flere meldinger om svindelforsøk på telefon: - Legg på og blokker nummeret

Agder politidistrikt har mottatt flere telefoner om forsøk på svindel per telefon, og kommer med en klar oppfordring til de som blir oppringt fra et ett mobilnummer og person som sier han ringer fra DNB/politi vedrørende et opprettet forbrukslån.