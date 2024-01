At prisen på importerte jordbruksvarer har økt mer enn de norske, viser at mat fra norske bønder er bra for forbrukernes lommebøker, mener landbruksministeren.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at matvareprisene steg med 10 prosent i 2023. Selv om det er den høyeste prisøkningen siden 1982, er det ikke bare dårlige nyheter, skal man tro landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp), skriver Nationen.

Han tror prisveksten har vært betydelig høyere for importerte matvarer enn for norskproduserte.

– Hvis vi i større grad hadde importert mat, ville det vært grunn til å tro at prisveksten for matvarer hadde vært høyere enn 10 prosent, sier statsråden.

Han viser til at melk, ost og egg var blant matvarene med lavest prisvekst i fjor og steg med «bare» 7,6 prosent. Dette er varer Norge tradisjonelt importerer lite av.

Til sammenligning økte prisene nesten dobbelt så mye for frukt og grønnsaker, med henholdsvis 13,6 og 13,3 prosent – som er et område der selvforsyningen er svakere.

– Det viser at det er fornuftig med norsk matproduksjon også for forbrukerne, konkluderer Sp-toppen.

(©NTB)