Jacob Lund er død – ble kjent som sponsorgeneral for norsk idrett

- Det helst det at bassenget fikk litt for mye klor. Det er flere mulige feil som kan ha oppstått. Det kan ha med vannmengde som kommer inn, eller med doseringen å gjøre. De som har best kjennskap og kunnskap om driften av dette anlegget jobber med å finne feilen. Det er grunnen til at svømmehallen er stengt i alle fall til etter helgen, sier Terje Tjørhom, som er driftsleder for Ueneshallen, til Avisen Agder.