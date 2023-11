Norges Røde Kors’ landsstyre har vedtatt å tildele Røde Kors-prisen for 2023 til musikkgruppen Karpe.

Begrunnelsen er «Deres mangeårige engasjement for mangfold, for oppvekstvilkårene for ungdom og for flyktninger, asylsøkere og innvandrere», skriver de i en uttalelse til VG.

Karpe består av Chirag Rashmikant Patel og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid.

– Chirag og Magdi er takknemlige for prisen, og for at de er i en posisjon hvor de har muligheten til å utgjøre en forskjell, sier Karpes manager Silje Larsen Borgan.

Røde Kors-prisen er en anerkjennelse for personlig innsats i humanitært og / eller sosialt arbeid nasjonalt eller internasjonalt. Prisen har den siste tiden vært delt ut hvert tredje år.

Blant tidligere prisvinnere er Kofi og Nane Annan, Thorvald Stoltenberg, Elyas Mohammed og frivillig innsats i forbindelse med terrorhandlingene 22. juli 2011.

(©NTB)