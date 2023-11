Høyre-leder Erna Solbergs ektemann, Sindre Finnes, lover å selge alle sine børsnoterte enkeltaksjer gradvis framover, og senest innen 31. desember 2024.

Han varsler også at han slutter å kjøpe enkeltaksjer og finansielle instrumenter nå.

– Dette gjør jeg ikke med lett hjerte, da aksjehandel har vært en hobby for meg i mange år. Jeg mener det er viktig at så mange som mulig bidrar til økonomien gjennom å investere i norske arbeidsplasser og norsk næringsliv, samtidig som man sparer til seg og familien, skriver Sinnes i en skriftlig uttalelse.

Uttalelsen kommer etter at Dagens Næringsliv stilte spørsmål om to store aksjekjøp han gjorde i forrige uke – bare dager etter at Erna Solberg erklærte at hun vil fortsette som partileder og Høyres statsministerkandidat.

Ifølge avisen kjøpte Sindre Finnes aksjer for 450.000 kroner.

– Jeg slutter nå, og vil avstå fra det så lenge Erna er en ledende rikspolitiker. Fremover vil jeg gradvis selge alle mine børsnoterte enkeltaksjer, og senest innen 31. desember 2024, i god tid før neste stortingsvalg, vil jeg ikke eie noen børsnoterte enkeltaksjer eller finansielle instrumenter, skriver Finnes.

