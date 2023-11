Den omdiskuterte serien «Ingen elsker Bamsegutt» blir ikke gjort tilgjengelig hos NRK igjen.

Det ble klart på en hasteinnkalt pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Kringkastingsrådet har mottatt over 220 klager på dokumentarserien. Pressens Faglige Utvalg (PFU) har også mottatt flere klager på serien.

Dokumentarserien «Ingen elsker Bamsegutt» ble trukket tilbake midlertidig av NRK på søndag. Serien handler om en ufør mann i 60-årene som flyttet til Filippinene for ti år siden, men som nå ønsker å komme hjem. Mannen er tidligere straffedømt og har en betinget sedelighetsdom mot seg fra 1991. Denne dommen ble ikke omtalt i serien.

– Vi har gitt publikum et ufullstendig bilde, sier kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen på pressekonferansen.

Hun sier konteksten for serien er endret, og premissene er endret.

– Jeg er svært lei meg for at serien har blitt en belastning for den familien som er omtalt, legger kringkastingssjefen til.

Hun gir en uforbeholden unnskyldning til Bamsegutt og familien, og til de fornærmede i saken fra 1991.

(©NTB)