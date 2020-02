Vraket Flikka-alternativet

Statens vegvesen anbefaler at nye E39 legges langs alternativ A1, det vil si ved Lølandsvatnet. Det gjør også bystyret i Flekkefjord kommune etter torsdagens møte. Statens vegvesen

Bystyret i Flekkefjord snudde torsdag kveld om plassering av ny E39 gjennom kommunen.

12. desember gikk politikerne inn for at E 39 skulle legges via Flikka, seks kilometer fra Flekkefjord sentrum. Det samme gjorde fylkestinget en uke senere. Nå har kommunen endret syn i saken.