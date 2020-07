Følg korona-utviklingen her

Breddefotballen må vente

Tirsdag kom beskjeden om at all barne- og ungdomsidrett kan starte for fullt 1. august. Breddefotballen må fortsatt vente, til stor skuffelse for mange.

- Jeg er kjempeskuffet, men veldig glad for barne- og ungdomsidretten. Vi er skuffet over ikke resten av bredden ikke er med. Vi hadde forventet at det skulle skje, helt fra Norsk Tipping-ligaen og nedover. Det er viktig for folkehelsa og alt. Jeg føler det ikke lenger handler om smittevern, men politikk, sier styreleder for Divisjonsforeningen, Kari Lindevik, til VG.

Fotballpresident Terje Svendsen sier dette om situasjonen i en pressemelding.

- Jeg er utrolig glad på vegne av klubbene og ikke minst hundretusener av barn og unge. Vi har vært sterkt bekymret for frafall og økonomi, og nå har vi endelig noe å se frem til etter sommerferien. Men det er viktig å presisere at dette «bare» er en viktig delseier. Fortsatt kan ikke A-lagene fra 2. divisjon kvinner og 3. divisjon menn spille kamper, og de som er over 20 år og ikke en del av toppfotballen kan heller ikke trene som normalt. De er det også utrolig mange av. Fellesskapet som fotballen representerer betyr også svært mye for dem, men de trenger å få trene som normalt å spille kamper for å holde motivasjonen oppe. Frafallsbekymringen i denne delen av fotballen er fortsatt like sterk, sier fotballpresident Terje Svendsen.