Gudstjenester streames på nett

Selv om ikke folk nå kan samles i kirkene som før, gjennomføres det flere gudstjenester i Lister-regionen.

Ifølge Agder og Telemark bispedømme vil det bli avholdt nettbaserte gudstjenester i Eiken, Kvinesdal og Farsund søndag.

I denne saken kan du etter hvert se to av gudstjenestene, som begge begynner klokken 11.00. I vinduet over kan du se gudstjenesten fra Eiken kyrkje.

I Eiken kyrkje er det sogneprest Bernt Rune Sandrib som leder gudstjenesten som vil livestreames på YouTube.

– Nå er det ikke første gang vi streamer gudstjenester fra Eiken. Men før har det jo gjerne også vært folk i kirken. I utgangspunktet kom gudstjenestene i stand slik at også de som var på sykehjem kunne få de med seg, forteller sogneprest Bernt Rune Sandrib.

Han innrømmer likevel at det er litt spesielt ha en slik seremoni, med prest, organist og kor, men uten publikum.

– Nå vil jo fokus være kamera, og det er litt spesielt, sier Sandrib, som altså er sogneprest i Hægebostad kommune.

Her kan du se søndagens gudstjeneste fra Kvinesdal kirke:

Sakte-TV

Han føyer til at gudstjenester på mange måter kan sammenlignes med sakte-TV.

– Jeg tror ikke det er ideelt å ha lange gudstjenester, som skal sees på mobil, for eksempel, uten at man faller av. Så vi har satt lengden til 40 minutter, sier han.

Sandrib påpeker også et annet forhold, nemlig at den situasjonen alle nå er oppe i, har det vært med på å skape et nytt rom, i forhold til å spre Guds ord.

– Og så håper jeg at oppmerksomheten dette nå får gjør at flere vil se og høre på oss, sier sognepresten.

Sogneprest Bernt Rune Sandrib vil at den nettbaserte gudstjenesten fra Eiken søndag, skal være et lyspunkt i en eller vanskelig tid. Vis mer Tom Arild Støle

Maria budskapsdag

For øvrig er det Maria budskapsdag i Lister prosti denne søndagen.

– Det vil si at det er ni måneder til jul. Det var da Maria fikk beskjed fra Gud om at hun var gravid med Jesus-barnet. Dette er jo en gledens dag. Jeg tror det kan passe godt i disse vanskelige tidene vi nå lever i, sier Sandrib.

Farsund og Kvinesdal

I Frelserens kirke i Farsund vil sogneprest Henning Huseby Jansen lede gudstjenesten, som sendes på Radio Lyngdal på FM-båndet.

I Kvinesdal kirke skal sogneprest Sverre Lied holdes gudstjeneste som livestreames på Facebook, og vil også kunne høres på Radio Kvinesdal.