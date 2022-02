Farsund-mannen har nemlig takket ja til jobben som rektor ved Vesterdalen skole i Kvinesdal, og starter i jobben 1. mai.

– Jeg tenker det blir spennende, og at det er veldig hyggelig at de har lyst til å bruke meg som rektor. Det er veldig fint å få lov til å få en sånn mulighet. Jeg ser derfor frem til å begynne i jobben, og gleder meg til nye utfordringer, sier Kydland til Lister24.

Han forteller at det til sommeren er 19 år siden han begynte å jobbe ved Lista ungdomsskole, og han legger ikke skjul på at det med blandede følelser han forlater skolen.

– Jeg gleder meg veldig til å treffe nye kollegaer og komme i gang i ny jobb, samtidig som det er fryktelig trist å skulle slutte på Lista ungdomsskole som har blitt en så stor del av livet mitt. Jeg har trivdes utrolig godt, og både elevene, skolen og de jeg har jobbet sammen med har vært fantastiske. En av grunnene til at jeg likevel søkte på og takket ja til rektorjobben ved Vesterdalen skole var at jeg er i en sånn alder at hvis jeg først skal prøve noe annet og noe nytt, så må jeg gjøre det nå, sier Kydland.

Han har jobbet som allmennlærer og undervist i mange fag på Lista ungdomsskole. I tillegg har han hatt ansvaret for musikkopplæringen og vært kontaktlærer i 18 år.

– Jeg har ikke noe erfaring med å være rektor fra tidligere, bortsett fra at jeg en liten periode vikarierte som inspektør ved Lista ungdomsskole. Dette blir derfor nytt for meg, men jeg tror det skal gå fint. Ellers hadde jeg ikke søkt. Jeg er likevel ydmyk for rollen, og kommer til å gjøre det ytterste for at det blir bra, sier Kydland.