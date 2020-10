Går videre med planer om lokalslakteri

Arne Mydland, Helle Qvale Ringereide og Arne Georg Smedsland er blant dem som har jobbet med prosjektet «Dalstroka Innafor». Vis mer Torrey Enoksen

Interessen for et lokalslakteri i indre Agder er så stor at man går videre med planene.