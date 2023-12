Glitre Nett melder julaften formiddag at flere hundre abonnenter i Lister er uten strøm.

Klokka 11.50 er antallet 414.

En time senere er antallet 332.

Driftsforstyrrelsen er registrert klokka 11.15.

- Det har dessverre oppstått en feil i strømnettet som har medført at strømmen er blitt borte i dette området,. Vi arbeider med å finne ut av hvor feilen har oppstått. Dette kan medføre at strømmen vil komme tilbake for så å falle ut igjen, dette kan skje opptil flere ganger. Inntil vi har lokalisert feilsted og årsak til hendelsen er det vanskelig å si når strømmen vil være permanent tilbake igjen. Vi beklager ulempen, heter det fra selskapet.