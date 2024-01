Prosjektet «Rene Listerfjorder» får et tilskudd på 397.500 kroner til prosjektlederstilling for opprydding av sjøbunnen i Fedafjorden.

Kvinesdal kommune søkte 10. januar om tilskudd fra Miljødirektoratet til prosjektleder i 30 prosent stilling for å kunne lede arbeidet med opprydding i forurenset sjøbunn i Indrevika i Fedafjorden. Ifølge søknaden skal prosjektlederen følge opp resultatene av de geotekniske vurderingene og arbeidet med kostnads- og usikkerhetsanalysen.

I tillegg søkte kommunen om 45 timer til ekstern konsulentbistand for faglig støtte til prosjektleder. Summen det ble søkt om var 423.765 kroner.

– Basert på en samlet vurdering av tilgjengelige midler, og praksis for lignende stillinger som mottar støtte fra Miljødirektoratet, har vi kunnet tildele 330.000 kroner til en 30 prosent prosjektlederstilling. Vi mener det er viktig at prosjektleder får nødvendig faglig støtte, og innvilger også 67.500 kroner ekskl. mva. til ekstern konsulentbistand, fremkommer det i begrunnelsen for vedtaket.

Stillingens virksomhetsperiode er fra januar til desember 2024.

Fedafjorden er, på lik linje som de 17 prioriterte områdene, prioritert i den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn.