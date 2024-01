Nesten 700 strømabonnenter på Svenevik og i Spind har mistet strømmen lørdag kveld.

Det betyr at flere hundre har fått strømmen tilbake.

Strømmen forsvant rett før klokken 18. Da var det så mange som 1.300 abonnenter som var strømløse.

Ifølge Glitre netts oversikt over strømbrudd er det ventet at strømmen vil være tilbake innen klokken 21.

- Det har dessverre oppstått en feil i strømnettet som har medført at strømmen er blitt borte i dette området. Vi arbeider med å finne ut av hvor feilen har oppstått. Dette kan medføre at strømmen vil komme tilbake for så å falle ut igjen, dette kan skje opptil flere ganger. Inntil vi har lokalisert feilsted og årsak til hendelsen er det vanskelig å si når strømmen vil være permanent tilbake igjen. Vi beklager ulempen, skriver Glitre nett.