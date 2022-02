Opplysningene fremkommer i Kriminalstatistikken i Agder 2021, videreformidlet av politiet.no.

I fjor ble det totalt registrert 391 saker i Agder politidistrikt, mot 370 i 2020, altså en øking på 21 tilfeller.

Seksuallovbrudd

Nasjonalt viser tallene at antall anmeldte seksuallovbrudd har økt med 16,5 prosent det siste året, melder Agder politidistrikt.

Det opplyses at seksuelle overgrep er et av de høyest prioriterte saksfeltene som politiet jobber med. Ifølge politiet er det også mørketall på området og at det derfor er vanskelig å si om dette er et reelt bilde på kriminalitetsutviklingen.

– Agder politidistrikt har over tid hatt en bekymring over en økende trend med seksuelle overgrep blant barn og ungdom i Agder. Bekymringen er der fremdeles. For å forsøke å komme i forkant av denne typen kriminalitet innleder vi i 2021 et samarbeid med RVTS Sør (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) for å øke kunnskapsnivået for å forstå de bakenforliggende årsakene, forklarer visepolitimester Arne Sundvoll.

Tre kategorier

Seksuallovbrudd er delt inn i tre kategorier:

Antall anmeldte voldtekter, som ligger er stabilt høyt i Agder. I perioden 2010-2015 lå Agder på et snitt på under 70 saker. De senere år er dette tallet økt, og snittet er nå på 92,8 årlige saker. I 2021 ble det anmeldt 95 voldtekter.

Det er en økning i saker som omhandler seksuell omgang med barn (14-16 år) og seksuell handling med barn under 16 år. Fra 89 saker i 2020 til 113 saker i 2021. Det er det høyeste tallet de siste fem årene.

Samtidig har det vært en reduksjon i antall anmeldelser innenfor seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år, fra 49 til 33 saker.

Betydelig nedgang i narkotika-besittelse

Nedgangen i saker knyttet til bruk og besittelse av mindre mengder narkotika, fortsatte i 2021. Den har vært stabil siste fem år, men er betydelig det siste året med reduksjon i saker fra 1707 i 2020 til 1271 saker i 2021. – Nedgangen er knyttet til politiets prioriteringer og gir i liten grad et bilde på trender knyttet til bruk og omsetning av narkotika. Likevel kan noe av nedgangen forklares med stengt uteliv under pandemien, sier Sundvoll.

Drap og drapsforsøk

I 2021 ble det i Agder etterforsket et drap og fem drapsforsøk, en nedgang fra 2020 der det var tre drap og seks drapsforsøk, i følge denne rapporten.