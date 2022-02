– For å fungere best mulig er det viktig å skape et lag, uttalte styreleder i Listerhavnene IKS, Stein A. Ytterdahl.

Fredag formiddag gikk historiens første styremøte i Listerhavnene IKS av stabelen på Rosfjord Strandhotell. Til stede var det representanter fra både Farsund og Lyngdal, jevnt fordelt.

Historien med Listerhavnene startet allerede i 2013, hvor det ble tatt initiativ til et havnesamarbeid mellom Farsund, Lyngdal, Kvinesdal og Flekkefjord.

– Tanken var å skape en felles organisasjonsstruktur og bedre konkurransekraft. Kvinesdal og Flekkefjord trakk seg ut. Selskapsavtalen for Listerhavnene IKS ble signert av ordførerne i Lyngdal og Farsund 29. desember 2021, forklarte juridisk rådgiver i Farsund kommune, Alf Johnny Iddeland innledningsvis, som var med på møtet via Teams.

Styremedlemmer i Listerhavnene IKS, (unntatt daglig leder og styreleder). Fra venstre Arnfinn Havås, Anne Margit Mushom, Karl R. Danielsen, Kristine Valborgland, Liv Birkeland og Annbjørg Knudsen. Alf Johnny Iddeland fulgte møtet på Teams. (Just Quale var tilstede, men ikke med på bildet). Foto: Bjørn Hoel

En ansatt

En sak som ble diskutert var at selskapet fortrinnsvis ikke skal ha ansatte utover daglig leder.

I saksframstillingen ble det imidlertid vist til at det ikke er forbud mot ansettelser, og at man ikke omgår selskapsavtalen ved å gjøre helt nødvendige ansettelser. Det ble i tillegg pekt på at man på steder med mindre omsetning enn Farsund og Lyngdal, som hadde 16 millioner til sammen i omsetning i 2021, har langt flere ansatte.

– Det kan være hensiktsmessig med en egen «grunnbesetning» for at selskapet til enhver tid kan være tilstrekkelig og hensiktsmessig operativt. Dette er særdeles viktig for eksempel ved behov for vikar ved sykdom og annet fravær, står det videre.

– Lene seg på kompetanse

Dette poenget ble også trukket fram av Liv Birkeland.

– Det er viktig at det blir skapt et miljø, men også i forhold til ferier eller eventuelle sykemeldinger, sa hun blant annet.

– For å fungere best mulig er det viktig at vi skaper et lag, uttalte Stein Ytterdahl på sin side.

– Blir det ikke veldig mye å gjøre for den daglige lederen, som nå vil få enda mer ansvar enn han hadde som havnefogd i Farsund?

– Jeg tenker i første omgang at det vil bli viktig og lene seg på den kompetanse som allerede finnes i de to kommunene, og bygge på de resursene som finnes der, ifølge styreleder Stein A. Ytterdahl.

Man ble for øvrig enige om å gå for løsningen med å ha én ansatt, og basere seg på å leie inn andre typer tjenester, inntil videre.

Det er viktig at det blir skapt et miljø, men også i forhold til ferier eller eventuelle sykemeldinger.

Styreleder Stein A. Ytterdahl og daglig leder i Listerhavene IKS, Tom Egil Ravndal ledet an i det første styremøtet for den flerkommunale virksomheten, som ble avholdt på Rosfjord Strandhotell i Lyngdal. Foto: Bjørn Hoel

– Engasjerte og kompetente

– Hva er du mest fornøyd med, etter at dere nå har hatt det første styremøtet?

– Det jeg er mest fornøyd med er at styret består av svært engasjerte og kompetente mennesker, sier Ytterdahl.

Nestlederen i styret i Listerhavnene, Arnfinn Havås, fikk dessuten støtte for sitt syn om å kartlegge hva de to kommunene kan bidra med.

– Jeg vil ha en løpende dialog med rådmannen i Farsund og kommunedirektøren i Lyngdal, kommenterte daglig leder Tom Egil Ravndal.

Arnfinn Havås fra Lyngdal er nestleder i havnestyret for Listerhavnene. Foto: Bjørn Hoel

Solcellepanel

Det ble også enighet om å gå inn for å at det kommer på plass solcellepanel på byggene som Asco leier i Lundevågen, til en prislapp på 800.000. Pengene tilbaketales i løpet av en 15 års periode. De innstiller på at pengene hentes fra fond. Saken vil bli behandlet i formannskapet i Farsund.

Det var flere ting som ble tatt opp, for eksempel å få nedfelt en strategiplan, beredskapsplan og en miljøprofil.

– Det kunne også vært på sin plass med en egen digital hjemmeside, for å synliggjøre bygninger og annet, uttalte Karl R. Danielsen.

I tillegg ble det foreslått at styremedlemmene ble med på befaring både i Farsund og Lyngdal i relativ nær framtid.