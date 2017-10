Lensmann Asbjørn Skåland opplyser til Lister24 at politiet tirsdag formiddag fikk inn en melding om at en beruset mann skremte beboere i et bofellesskap.

– Politiet kjørte ut og ville prate med mannen, og da utagerte mannen mot politiet, opplyser Skåland.

Lensmannen forteller at mannen sparket en polititjenestemann og spyttet på kollegaen hans. Dermed tok politiet mannen i midten av 30-årene med seg.

– Han er kjørt til Kristiansand i arresten. Det opprettes sak og han anmeldes for vold mot offentlig tjenestemann, opplyser Skåland.

– Er dette noe dere opplever ofte?

– Heldigvis ikke ofte, men det hender.