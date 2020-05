E39-innstilling vedtatt

Slik vil den nye E39 brua over Lygna trolig se ut når motorveien står ferdig i 2023–2024. Vis mer Nye Veier

Et enstemmig fylkesutvalg i Agder innstiller til fylkestinget om at de må be Nye Veier bearbeide forslaget til ny E39 mellom Herdal og Røysgård.