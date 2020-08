Hadde ikke førerkort - mistenkes for ruskjøring

Tirsdag ettermiddag ble en person stanset på moped i Farsund.

Vedkommende hadde ikke gyldig førerkort.

– Mistenkes også for å kjøre i ruspåvirket tilstand og framstilles for blodprøve, heter det fra operasjonsleder i Agder-politiet via Twitter i 16-tiden.

Politiet oppretter sak på forholdet.