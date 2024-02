Fem aktører med i kampen om havvindprosjektet Sørlige Nordsjø II

Fem aktører har kvalifisert seg for å delta i auksjonen om å bygge ut havvind i Sørlige Nordsjø II. Auksjonen åpner mandag 18. mars.

Aktørene har dokumentert at de oppfyller minimumskriteriene for bærekraft og positive ringvirkninger, og de har også oppfylt krav om gjennomføringsevne, opplyser regjeringen i en pressemelding.

De fem som får delta, er:

* Aker Offshore Wind, BP og Statkraft

* Equinor og RWE

* Norseman Wind (Energie Baden-Württemberg AG)

* Shell, Lyse og Eviny

* Ventyr (Parkwind og Ingka)

I auksjonen vil de konkurrere om statsstøtte. Aktøren med det laveste budet i øre per kilowattime vinner.

– Jeg ser fram til en god auksjon mellom disse selskapene, sier energiminister Terje Aasland (Ap) i pressemeldingen.

Området som skal bygges ut, ligger sør i Nordsjøen, nær grensen til Danmark. Vindmøllene skal være bunnfaste og vil ha en kapasitet på 3000 megawatt.

I mars i fjor inviterte regjeringen selskaper til å delta i kampen om første fase av utbyggingen. I november var det klart at sju selskaper hadde søkt, og av disse er det altså fem som oppfyller kravene til å delta i auksjonen.

Regjeringen hadde opprinnelig planlagt at auksjonen skulle holdes innen utgangen av fjoråret, men fristen røyk. Først 20. desember ble det klart at EØS-overvåkingsorganet Esa godkjenner statsstøtten som er nødvendig for å sette i gang. Kostnadsrammen for støtten er på totalt 23 milliarder kroner og innebærer at staten tar en del av den økonomiske risikoen.

Både forskere og energiselskaper har stilt spørsmål ved lønnsomheten i prosjektet.

Regjeringens ambisjon er at det innen 2040 skal tildeles områder for 30.000 megawatt havvindproduksjon. Sørlige Nordsjø II er åpnet for en kapasitet på 3000 megawatt.