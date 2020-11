Innfører portforbud for fjørfe

Illustrasjonsbilde: Mattilsynet innfører portforbud for fjørfe. Vis mer Cecilie Nilsen

Som følge av at det er funnet fugleinfluensa hos en viltlevende kortnebbgås i Sandnes i Rogaland, varsler Mattilsynet at de kommer til å innføre portforbud for fjørfe langs hele kysten fra og med Østfold til og med Rogaland.