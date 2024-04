Mannen som åpnet en cannabiscafé i Oslo i forrige uke, er siktet for grov narkotikaovertredelse.

Over hundre mennesker dukket opp før politiet stengte kafeen. Selv anslår Roar Mikalsen at han solgte over en halv kilo cannabis til rundt 50.000 kroner, melder NRK.

– Saken er foreløpig kodet som grov overtredelse. Men kodingen vil bli vurdert nærmere når det skal tas en påtaleavgjørelse, sier påtaleansvarlig Camilla Brekke til kanalen.

Hun sier det er en samlet vurdering som ligger til grunn for at det betraktes som et grovt narkotikalovbrudd.

Politiet har besluttet å ikke straffeforfølge kjøperne i saken. Det var kun selgeren som ble anmeldt. Mikalsen er leder i Alliansen for rettighetsorientert ruspolitikk (AROD).

– Utsalget ble stengt lørdag formiddag. Personer som var ved utsalget, ble bortvist av politiet, sier stabssjef Harald Nilssen i Oslo politidistrikt.

– Anledningen for kafeen er at staten i 15 år har sviktet ansvaret for de forfulgte på rusfeltet, sier Mikalsen.

Han mener at politikerne har avvist gjentatte rapporter om at straff for rusbruk bør avvikles. Selv mener han at narkotika må likebehandles med tobakk og alkohol. Tidligere har han invitert til utdeling av det illegale stoffet utenfor både Riksadvokatens kontor og politihuset i Oslo.