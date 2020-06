Bilulykke ved Viksvannet

Vis mer

Like etter klokken 01 natt til søndag fikk politiet melding om en trafikkulykke på fylkesvei 43 ved Viksvannet i Farsund kommune. Nødetatene rykket ut.

Det viste seg at en bil hadde veltet over på taket.

Ifølge operasjonsleder i Agder-politiet var det to personer i ulykkesbilen. Ingen av dem var fastklemte og begge var ved bevissthet.

– Et tre har falt over veien, og det er ikke passasje på stedet, het det fra politiet.

I 01.45-tiden oppdaterte operasjonsleder med å opplyse at treet var fjernet og at veien var åpnet for trafikk igjen.

– Fører av bilen mistenkes for kjøring i alkoholpåvirket tilstand, opplyser operasjonslederen.

Både fører og passasjer ble kjørt til sykehus for behandling. Ifølge politiet har den ene en mulig hjernerystelse og den andre et mulig armbrudd.