Første store langhelg etter koronautbruddet

Odda Nissen Hansen og hennes mor hadde fulle handleposer i Lyngdal sentrum. Selv om det fortsatt er restriksjoner, virket besøkene og aktivitetene i Lyngdal som om livet er tilbake nesten som normalt. Vis mer Torrey Enoksen

Det er tydelig at folk flest gleder seg over at en del av restriksjonene som følge av koronapandemien er blitt sluppet opp noe. Hele Kristi Himmelfarts-helgen har det kokt av mennesker i distriktet.