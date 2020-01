Kan få fem nye butikker før påske

Slik så det ut da Stormberg åpnet sin butikk i Handelsparken i november 2012. Sju år senere ble butikken lagt ned. Nå kan senteret få fem nye virksomheter innen påske. Tom Arild Støle

Senterleder Tom Andreas Hestås synes det er synd at Stormberg la ned butikken i Handelsparken i romjulen, men gleder seg over at nyetableringer er på gang.

– Siden nyttår har vi signert kontrakt med tre nye aktører. I lokalene hvor Vita holdt til i vil det bli etablert en ny butikk i tilsvarende kategori som var der.