Rykket ut på bålbrenning

Brannvesenet på plass ved Berge barneskole. Odd Lande

Brannvesenet fikk kontroll på bål som brant nær barneskole.

Jens Saanum Bessesen, Lindesnes

Brannvesenet i Lyngdal melder klokken 20.04 at de har rykket ut til Abraham Berges gate i Lyngdal etter melding om et bål som brenner mellom to bygg på stedet. Bålet skal ha brent ved Berge barneskole.