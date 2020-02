Fylkeskonservatoren: – Trist og forundret

Noen har gjort skadeverk på disse skiltene. Bjørn Hoel

– Jeg er trist, men også forundret over at noen har valgt å fjerne skiltene på denne måten, sier avdelingsleder for kulturminnevern og kulturturisme, Yvonne Fernvar Willumsen.

I helgen ble det som kjent gjort skadeverk på flere informasjonsskilt langs Kongeveien, som går mellom Lunde og Huseby kongsgård i Farsund.

– Jeg vet at det har vært en omdiskutert sak i Farsund.