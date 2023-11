Arrangørene bak Fjellparkfestivalen har nå sluppet slagordet for festivalen i 2024 - når landets lengstlevende rocekfestival arrangeres for 43. gang: «Evig ung og dom».

- I år dedikerer vi slagordet til kunsten å gi litt faen og rett og slett leve livet som evig ung og en smule dum, opplyses det på festivalens Facebook.side mandag ettermiddag.

Og videre:

«Som en festival drevet på dugnad av ungdommer, har vi nok av unge sinn og dumme ideer. Fjellparkgjengen er en flokk ulike mennesker med ulike interesser, som sammen skaper unike minner. I år består vi av et ferskt styre, med mange nye unge i gamle verv! Det bringer oss mange unge, dumme ideer, som kanskje ikke ender opp som så dumme likevel;)

Slagordet er også for alle dere andre som tar turen innom parken. Til vårt kjære publikum som skaper minneverdig stemning i parken og artistene som leverer råe opplevelser. Vi håper at dere kan «piffe opp» følelsen av å være ung og dum gjennom musikken, venner og sommeridyllen. Vi har ikke bruk for å være seriøse til enhver tid!»