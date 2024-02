Israel truer med å trekke seg fra årets Eurovision Song Contest om deres bidrag blir avvist fordi det er for politisk.

Eden Golan og hennes sang «October Rain» er valgt til å representere Israel i melodikonkurransen som holdes i Malmö i mai.

Men det er meldt at teksten, som er mest på engelsk med enkelte innslag på hebraisk, refererer til ofrene for Hamas-angrepet på Israel 7. oktober i fjor. Det kan gjøre at den bryter med konkurransens reglement, som utelukker politiske referanser.

Den europeiske kringkastingsunionen EBU sier at den ennå er i gang med å gjennomgå teksten, og at dersom den ikke godtas, vil det bli gitt anledning til å sende inn en ny tekst.

Utsikten til at sangen blir utelukket, kommer etter at EBU avviste krav om at Israel utelukkes fra konkurransen på grunn av krigen i Gaza.

At sangen kan utelukkes, anser Israels minister for sport og kultur, Miki Zohar, for å være skandaløst. Han skriver at teksten er rørende, og at den uttrykker følelsene til folket og landet for tiden, og ikke er politisk.

Den israelske kringkastingen KAN sier at de er i dialog med EBU, men at de ikke har til hensikt å trekke tilbake sangen og erstatte den med en annen.

– Hvilket betyr at om den ikke godkjennes av EBU, vil Israel ikke kunne ta del i konkurransen, sier KAN.