Et vogntog fikk ved 15.30-tiden tirsdag ettermiddag stans på E39 like vest for Vigeland.

Samtidig kjørte en personbil ut i motsatt kjørefelt.

Like før klokken 16 ble det opplyst at vogntoget hadde fått hjelp av entreprenør på stedet.

Personbilen er også blitt tatt hånd om. Ifølge politiet klokken 16.10 så står den på en busslomme, og er ikke til hinder for trafikken.