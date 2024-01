I alt 16 organisasjoner ber verdens land slutte å levere våpen til både Israel og palestinske grupper slik at krigen i Gaza kan få en slutt.

I en felles uttalelse ber de FNs medlemsland om verken å sende våpen, våpendeler eller ammunisjon. Blant de som har signert oppropet, er Amnesty International, Norsk Folkehjelp, Oxfam og Redd Barna.

– Israels bombardement og beleiring fratar sivilbefolkningen det aller nødvendigste som trengs for å overleve, og det gjør Gaza ubeboelig, skriver de.

– Sivilbefolkningen i Gaza står overfor en humanitær katastrofe som er alvorligere og mer omfattende enn noensinne tidligere, heter det videre.

Organisasjonene peker også på at væpnede grupper i Gaza har fortsatt å skyte raketter mot tilfeldige mål i bebodde områder sør i Israel.

Alle våpenleveranser må stanse umiddelbart ettersom det er fare for at de blir brukt til å gjennomføre eller tilrettelegge for alvorlige brudd på folkeretten og menneskerettighetene, lyder oppfordringen.

NTB-AFP

(©NTB)