Fylkesutvalget behandler flere lokale saker

Fylkesutvalget i Agder skal ta stilling til om de vil trekke innsigelsen mot områdeplan for Lista Renewable Energy Park og klage på riving av Storgaten 19. De skal også si sin mening om Kvinesdal kommune sin kommuneplan for arealdel 2024–2036, samt detaljreguleringsplan for boliger og fritidsboliger på Hundingsland i Lyngdal.