Det er Grindheim Bygdekvinnelag og Grindheim Helselag som står bak arrangementet sammen med Åseral Bygdekvinnelag.

Her vil Austegard blant annet fortelle om sin vilje til å leve og hvordan hun fant mening med livet etter at hennes datter ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand i mai 2000.

– Det blir et følelsesladet foredrag som gir mening, inspirasjon og energi, men som også byr på latter og glede. Vi får også følge hennes turer, den ene på ski over Grønnlandsisen i mai 2010 og den andre der hun syklet Norge på langs i 2012. Turene hadde et viktig tema, nemlig barns rettigheter, skriver Eva Tove B. Fuglestveit, sekretær og medieansvarlig i Grindheim Bygdekvinnelag og Grindheim Helselag, i en pressemelding.

Denne gjengen ser frem til foredraget i Byremohallen onsdag 23. februar. Fra venstre leder Kirsti Øydna, sekretær Eva Tove Fuglestveit, vara Mette Rydlende, styremedlem Marion Seland og kasserer Brit Haaland. Foto: Privat

Håper på godt oppmøte

Hun viser til at de hadde god oppslutning da Bygdekvinnelaget lanserte boka «Amerikafeber» i oktober 2018, da det skal ha kommet nærmere 400 mennesker fra fjernt og nært. - Vi håper derfor at folk fra fjernt og nært, indre bygder og hele Lyngdal og Åseral kommune går «mann av huse» for å høre Ada Sofie Austegard holde foredrag. En stor del av overskuddet går til Stine Sofie Stiftelsen, så jo flere som kommer, dess mer får stiftelsen, påpeker Fuglestveit.

Stine Sofies Stiftelse er som kjent en ideell organisasjon som ble etablert etter at de to jentene, Stine Sofie og Lena, ble voldtatt og drept i Baneheia i 2000. Stiftelsen jobber for å forebygge, avdekke og ivareta barn som er utsatt for vold og seksuelle overgrep, og driver blant annet Stine Sofie Senteret, som er et mestringssenter for volds- og overgrepsutsatte barn.

– Stiftelsen drifter også Stine Sofies foreldrepakke, som er et informasjonsprogram til blivende - og nybakte foreldre, for å forebygge vold mot spedbarn. Dette opplæringsprogrammet brukes nå på to av tre helsestasjoner i landet. Derfor tok vi kontakt med leder for helsestasjonstjenestene i Lyngdal kommune, Anne Bjørnevåg, om hun kunne tenke seg å formidle og informere om kommunens tilbud. Og det svarte hun raskt ja til, skriver Fuglestveit.

I tillegg vil to av bygdas sangfugler, Josefine Sveindal og Marie Seland opptre med et musikalsk innslag.