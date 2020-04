Vedtok endring på Farøy

Slik ser en av illustrasjonene til det planlagte prosjektet ut. Kan bygget bli nytt lokale for Farsund og Lyngdal lensmannskontor? Vis mer SPISS Arkitektur og Plan

Et enstemmig teknisk utvalg i Farsund kommune har vedtatt reguleringsendring som tilrettelegger for et kombinert nærings- og boligbygg i Ferjeveien 4 på Farøy.