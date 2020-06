Har økt omsetningen

Til tross for vanskelighetene koronaviruset har skapt i samfunnet, har salget av biler hos Gumpen Auto Lyngdal vært høyere i årets fem første måneder enn tilsvarende periode i fjor. Daglig leder Svein Svardal er strålende fornøyd. Vis mer Torrey Enoksen

2019 var svært bra for VW-forhandleren Gumpens Auto Lyngdal. Men inngangen til dette året har vært enda bedre, til tross for at korona-epidemien som har sendt mørke skyer over en rekke andre næringer.