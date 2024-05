Frp øker mest på VGs partimåling i mai. Samtidig faller Høyre mer enn Frp går opp, men det er likevel klart borgerlig flertall.

Frp får 15,1 prosent på maimålingen, opp 1,7 prosentpoeng til det beste resultatet på en VG-måling på fire år. Sist Frp gjorde det så bra på en VG-måling, var i februar 2020, før koronapandemien.

– Det er veldig bra at velgerne ser ut til å ønske et regjeringsskifte slik at vi kan bli kvitt den mest upopulære regjeringen jeg kan huske i min levetid, skriver Frp-leder Sylvi Listhaug i en epost til VG.

Det er et klart borgerlig flertall på 89 mandater, mens Rødt, SV, Ap, MDG og Senterpartiet får til sammen 80.

– Det er blant de yngste og de eldste velgerne at Frp har størst oppslutning, sier Thore Gaard Olaussen, faglig ansvarlig i Respons Analyse.

Ellers får Owe Ingemann Waltherzøes nye parti DNI kun 0,2 prosent på målingen. Hans gamle parti INP måles til 1,6 prosent. MDG faller på nytt under sperregrensen på 4 prosent, mens Kristelig Folkeparti akkurat karrer seg over grensen for utjevningsmandater.

Resultat for alle partiene (endring fra april i parentes):

Rødt 5,8 (-1,1), SV 8,7 (-0,2), Ap 20,3 (-0,9), Sp 7,5 (+1,8), MDG 3,6 (-0,5), KrF 4 (+0,7), Venstre 5,3 (-0,2), Høyre 25,9 (-2,5), Frp 15,1 (+1,7) og INP 1,6 prosent (ingen endring).

Målingen er gjennomført av Respons Analyse for VG, og 1000 personer er intervjuet mellom 2. og 7. mai. Feilmarginen er mellom 2 og 3 prosentpoeng og størst for de største partiene.